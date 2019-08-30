https://static.news.ru/photo/ea1b15ac-cc53-11e9-860b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Небольшой самолёт потерпел крушение во время воздушного шоу в Канаде в провинции Альберта. В тот момент проходила ярмарка, организаторы которой запланировали небольшое воздушное шоу.

Во время представления два лёгких самолёта демонстрировали фигуры высшего пилотажа. Один из самолётов во время выступления разбился за пределами ярмарки, сообщает телеканал CTV .

Пилот воздушного судна погиб. Из посетителей ярмарки никто не пострадал. Министерство транспорта Канады начало расследование.

Ранее News.ru сообщал, что один человек погиб в результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Московской области. Инцидент произошёл в Клинском районе возле деревни Минино.