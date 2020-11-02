Лифт с ребёнком внутри упал в доме на северо-западе Москвы

В подъезде жилого дома в округе Хорошёво-Мневники в Москве упал лифт. В кабине в момент падения находился ребёнок.
О происшествии источник в столичных экстренных службах
Прибывшим спасателям удалось достать ребёнка. По данным собеседника телеканала, несовершеннолетний не получил травм и не нуждается в помощи медиков. Других людей в кабине лифта не было. Причины ЧП устанавливаются.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии с лифтом в Пскове. Местная жительница лишилась четырёх пальцев на руке, пытаясь спасти застрявшую в кабине собаку. Пострадавшей потребовалась немедленная операция. В управляющей компании заявили, что с лифтом, установленным 30 лет назад, периодически возникали проблемы.