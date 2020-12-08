Лифт с людьми сорвался в подъезде дома в Челябинске

https://static.news.ru/photo/3b178e06-3975-11eb-bfc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В многоквартирном жилом доме № 9 по площади Мопра в Челябинске в одном из подъездов у лифта с людьми внутри оборвался трос. Никто не пострадал.

В момент происшествия в кабине находились две женщины с детьми. Прокуратура региона проводит проверку по факту инцидента. Кроме того, отец одного из детей, находящихся в лифте, попросил ведомство провести проверку. Будет дана оценка действиям управляющей компании ГК «Тополинка», а также организации, которая обслуживает лифтовое оборудование, сообщает пресс-служба ведомства.

Как писал NEWS.ru, в Оренбурге мужчина попытался покурить в лифте и случайно поджёг себя. Он зашёл в кабину со стаканом, в котором, вероятно, был крепкий алкоголь, изо рта у мужчины торчала незажжённая сигарета. Оренбуржец решил проверить, горит ли содержимое бокала, а когда жидкость воспламенилась, занервничал, расплескал её и сам загорелся. В результате он получил ожоги 30% тела. По данному факту полицейские начали проверку.

Ранее на северо-западе Москвы упал лифт с ребёнком внутри. Спасатели сумели достать несовершеннолетнего, он не получил никаких травм.