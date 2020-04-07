Лидера украинской рок-группы «Лесик Band» убили во Львове

https://static.news.ru/photo/8595d88c-7965-11ea-a325-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Украинский музыкант Александр Дацюк погиб после нападения бездомного с ножом. Трагедия произошла вечером 7 апреля во Львове.

Лидер рок-коллектива «Лесик Band» получил два проникающих ранения в область сердца, врачи не смогли его спасти. Нападавшего задержали полицейские.

Информацию о гибели музыканта подтвердила его дочь Кристина.

Сегодня трагически умер наш папа Лесик Дацюк. От руки какого-то подонка, — написала девушка в посте в Facebook.

Она отметила, что «пышного прощания» с отцом делать не будут из-за введённого в стране карантина.

На Украине подтверждены 1668 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 52 пациента скончались. Изолированных обяжут делать контрольные селфи 10 раз в сутки с помощью мобильного приложения, писал NEWS.ru.