Лидера «Левого фронта» задержали за опрос о спецоперации РФ на Украине

В Москве полиция задержала координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова за проведение опроса прохожих о спецоперации России на Украине, сообщила ТАСС его адвокат Виолетта Волкова. По её словам, правоохранителей вызвали граждане, которые пожаловались, что к ним «пристают» на улице. В настоящее время он находится в ОМВД «Раменки».

Вместе с Удальцовым также был задержан и ещё один член организации Евгений Ефремов.

Члены «Левого фронта» Сергей Удальцов и Евгений Ефремов были задержаны в Москве, вблизи метро «Университет». Они проводили опрос прохожих о спецоперации на Украине, — сказала Волкова.

Адвокат добавила, что Удальцов придерживается патриотических взглядов.

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что президенту Владимиру Путину доверяют 79,6% жителей России. Всего в телефонном опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».