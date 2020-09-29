Лицеистка в Польше напала на учениц с ножом

https://static.news.ru/photo/3d0125ec-0239-11eb-b138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/Global Look Press

В польском городе Зелёная Гура 17-летняя ученица местного лицея напала с ножом на других учащихся, три девочки получили не угрожающие жизни ранения.

Сегодня около 09:00 полиция Зелёной Гуры была проинформирована о том, что в одном из лицеев 17-летняя школьница напала на троих учениц с помощью ножа, который, вероятно, принесла из дома, — приводит РИА Новости сообщение представителя местной полиции.

По предварительной информации, девушка с ножом вошла в случайный класс и напала на учениц. Две девочки получили резаные раны спины, одна из учениц была ранена в бровь.

Девушку обезоружили и задержали учителя, позже они передали её полиции. Мотивы её нападения пока остаются загадкой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Махачкале шестеро школьников избили одноклассника-инвалида.