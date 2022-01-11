Летящую из Дубая авиадебоширку изолировали в туалете

Российскую туристку, устроившую скандал на борту самолёта рейса Дубай — Екатеринбург авиакомпании «Уральские авиалинии», изолировали в туалете, пишет E1.RU со ссылкой на слова очевидицев. Инцидент произошёл в субботу, 8 января. Как рассказала собеседница портала, летевшая тем же рейсом, причиной стали слишком громкие разговоры нарушительница и попытки пристать к семье, летевшей с ней на одном ряду.

Как отметила пассажирка, проблемы начались после сообщения о том, что екатеринбургский аэропорт не смоэет принять воздушное судно, так как были плохие погодные условия, и в итогое самолёт перенаправили в Челябинск.

Когда женщина узнала данную информацию, она начала громко говорить, орать и смеяться, ржать на весь самолет, сделав полет невыносимым, — пожаловалась пассажирка.

В итоге такое поведение вызвало замечание со стороны сидевшего рядом пассажира,после чего она начала оскорблять мужчину, а также его жену и ребёнка.

По прибытию в Челябинск на борт поднялись сотрудники полиции, они выясняли обстоятельства произошедшего.

Женщину не высадили с самолета, но изолировали в туалете от других пассажиров. После паспортного контроля и на выдаче багажа эта женщина вела себя очень тихо и не привлекала внимания окружающих, — добавила очевидец.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал Закон об изменении мер, применяемых экипажами воздушных судов к авиахулиганам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь для установления порядка на борту самолёта членам экипажа и сотрудникам служб безопасности разрешается применять «специальные средства сдерживания, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 58 Воздушного кодекса».