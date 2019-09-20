Самолёт компании Utair, летевший из Уфы, вернулся обратно в аэропорт из-за отсутствия роста давления в кабине. На борту было 109 пассажиров.
От экипажа воздушного судна Boeing 737-500 авиакомпании Utair, выполняющего рейс UT982 Уфа — Бованенково, поступило сообщение о возврате в аэропорт вылета, — сообщили в приволжской транспортной прокуратуре.
Там отметили, что самолёт совершил посадку в штатном режиме.
Как ранее писал News.ru, 19 сентября выполнение рейса «Аэрофлота» из Новосибирска в Москву отложено из-за технической неисправности.