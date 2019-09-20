https://static.news.ru/photo/30538520-db7e-11e9-a21f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Самолёт компании Utair, летевший из Уфы, вернулся обратно в аэропорт из-за отсутствия роста давления в кабине. На борту было 109 пассажиров.

От экипажа воздушного судна Boeing 737-500 авиакомпании Utair, выполняющего рейс UT982 Уфа — Бованенково, поступило сообщение о возврате в аэропорт вылета, — сообщили в приволжской транспортной прокуратуре.

Там отметили, что самолёт совершил посадку в штатном режиме.

Как ранее писал News.ru, 19 сентября выполнение рейса «Аэрофлота» из Новосибирска в Москву отложено из-за технической неисправности.