Происшествия

Летевший из Москвы самолёт S7 подал сигнал тревоги

19:11, 11 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолёт авиакомпании S7 Аirlines, следовавший из Москвы в Пермь, который подал сигнал тревоги, приземлился в аэропорту Большое Савино.

Самолёт совершил штатную посадку в аэропорту Перми в 18:50 по местному времени, — сообщили ТАСС в пресс-службе аэровокзала.

Уточняется, что лайнер подал сигнал тревоги за 20 минут до посадки. На борту находились 49 пассажиров и 7 членов экипажа. После приземления борт был обследован оперативными службами, опасных предметов не было обнаружено.

Ранее NEWS.ru писал, что пассажирский самолёт Airbus A320 рейса Тюмень — Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после поданного сигнала тревоги.

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