Летевший из Махачкалы в Москву самолёт вынужденно приземлился в Астрахани

https://static.news.ru/photo/9d226f7c-28f3-11eb-8d4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирский самолёт, следовавший из Махачкалы в московский аэропорт Внуково, совершил вынужденную посадку в Астрахани. Приземление прошло в штатном режиме.

Об инциденте сообщили в главном управлении МЧС по Астраханской области. Однако в ведомстве не уточнили причину произошедшего.

Сообщение о необходимости совершить посадку поступило в 18:38 по местному времени (17:38 мск). На место, как этого требуют инструкции, были направлены пожарно-спасательные подразделения. Отмечается, что пострадавших нет.

В ведомстве уточнили, что самолёт выполнял рейс № 560. Как следует из онлайн-сервиса расписаний, такой номер закреплён за бортом авиакомпании Utair.

Воздушное судно должно было прибыть в Москву в 19:35. На данный момент самолёт задерживается ориентировочно до четырёх часов ночи.

Ранее в Тюмени, как писал NEWS.ru, экстренную посадку совершил лайнер авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву.