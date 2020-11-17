Летевший из Махачкалы в Москву самолёт вынужденно приземлился в Астрахани

Пассажирский самолёт, следовавший из Махачкалы в московский аэропорт Внуково, совершил вынужденную посадку в Астрахани. Приземление прошло в штатном режиме.
Об инциденте сообщили в главном управлении МЧС по Астраханской области. Однако в ведомстве не уточнили причину произошедшего.
Сообщение о необходимости совершить посадку поступило в 18:38 по местному времени (17:38 мск). На место, как этого требуют инструкции, были направлены пожарно-спасательные подразделения. Отмечается, что пострадавших нет.
В ведомстве уточнили, что самолёт выполнял рейс № 560. Как следует из онлайн-сервиса расписаний, такой номер закреплён за бортом авиакомпании Utair.
Воздушное судно должно было прибыть в Москву в 19:35. На данный момент самолёт задерживается ориентировочно до четырёх часов ночи.
Ранее в Тюмени, как писал NEWS.ru, экстренную посадку совершил лайнер авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву.