https://static.news.ru/photo/f4112ef2-d630-11e9-acf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simferopol International Airport/facebook.com

Самолёт, летевший рейсом Казань — Симферополь, приземлился в крымском аэропорту после сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Сообщение о взрывном устройстве было. Самолёт сел, устройства не найдено, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В связи с ЧП правоохранительные органы начали проверку.

Ранее News.ru писал, что лайнер Airbus 330, выполнявший рейс из немецкого Франкфурта в мексиканский Канкун, совершил вынужденную посадку в ирландском аэропорту, так как пилот пролил кофе. Из-за опрокидывания стаканчика с напитком на приборную панель она начала искрить, пошёл дым. Экипажем было принято решение посадить воздушное судно.