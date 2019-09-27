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Из-за плохого самочувствия одного из пассажиров самолёт, выполнявший рейс из Казани и Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга.

Пассажиру была оказана первая помощь. Он был госпитализирован в одну из городских больниц, — сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

В данное время лайнер готовится к вылету в пункт назначения.

Ранее News.ru писал, что борт, направлявшийся из Москвы в киргизский город Ош, совершил вынужденную посадку в Самаре. Причиной стало плохое самочувствие ребёнка на борту. На земле самолёт встретили реанимационный автомобиль и машина скорой помощи.