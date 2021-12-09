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Летчик ВКС посадил самолёт с десантниками после отказа двигателя

18:15, 09 декабря 2021
Летчик ВКС посадил самолёт с десантниками после отказа двигателя Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Летчик ВКС России сумел посадить военно-транспортный самолёт с отказавшим двигателем. Экстренную посадку он совершил на неподготовленную площадку вне аэропорта. На борту находились 10 десантников и три члена экипажа. Инцидент произошёл на аэродроме Кресты в Псковской области во время учебно-тренировочных полётов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны. 

В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полётами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха, — приводится сообщение ведомства.

Во время учений военно-транспортной авиации с десантированием подразделений ВДВ на аэродроме Кресты в Псковской области у лёгкого военно-транспортного самолёта на высоте более 100 метров пропала тяга, он перестал набирать высоту и начал терять скорость. 

В результате инцидента никто не пострадал, машина также повреждений не получила, добавили в министерстве. 

Сообщается, что командир судна будет представлен к награде. 

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после инцидента с обледенением самолёта авиакомпании S7. Воздушное судно 2 декабря, выполняя рейс Магадан — Новосибирск, совершило вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. В ходе проверки следователи установили, что при вылете отмечалось сильное обледенение лайнера, также во время полёта отказали приборы указателей скорости и высоты.

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