Летчик ВКС посадил самолёт с десантниками после отказа двигателя

Летчик ВКС России сумел посадить военно-транспортный самолёт с отказавшим двигателем. Экстренную посадку он совершил на неподготовленную площадку вне аэропорта. На борту находились 10 десантников и три члена экипажа. Инцидент произошёл на аэродроме Кресты в Псковской области во время учебно-тренировочных полётов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны.

В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полётами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха, — приводится сообщение ведомства.

Во время учений военно-транспортной авиации с десантированием подразделений ВДВ на аэродроме Кресты в Псковской области у лёгкого военно-транспортного самолёта на высоте более 100 метров пропала тяга, он перестал набирать высоту и начал терять скорость.

В результате инцидента никто не пострадал, машина также повреждений не получила, добавили в министерстве.

Сообщается, что командир судна будет представлен к награде.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после инцидента с обледенением самолёта авиакомпании S7. Воздушное судно 2 декабря, выполняя рейс Магадан — Новосибирск, совершило вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. В ходе проверки следователи установили, что при вылете отмечалось сильное обледенение лайнера, также во время полёта отказали приборы указателей скорости и высоты.