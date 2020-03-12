Легковой автомобиль по вине другого участника движения вылетел на тротуар и на оживлённом перекрёстке в центре Мурманска.
Согласно данным регионального МВД, в результате происшествия пострадали два человека, которых доставили в больницу.
По предварительной информации, водитель автомобиля Ford при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю марки Opel, — уточнили в ведомстве.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Как сообщают очевидцы, травмы при столкновении получили подростки.
Ранее NEWS.ru писал, что семь человек получили травмы в результате столкновения нескольких автомобилей в Выборгском районе Ленинградской области. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое,
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