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Мужчина, который попытался наброситься на полицейских с криком «Аллах Акбар»«, скончался. Его подстрелили 3 марта при задержании за дебош на юго-востоке Москвы.

«Московский комсомолец» сообщает, наряд прибыл на вызов жителей улицы Бутлерова, которые пожаловались на мужчину, который ночью кричал во дворе. Полицейские приняли 27-летнего Зелимхана за представителя радикального исламистского движения. Когда мужчина...