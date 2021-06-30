Легкомоторный самолёт разбился в Подмосковье

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Частный легкомоторный самолёт потерпел крушение в Московской области. В результате ЧП два человека пострадали, сообщает «Интерфакс».

Частный легкомоторный самолёт потерпел катастрофу в районе Лыткарино, — рассказал агентству источник.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Подробных данных о пострадавших пока нет. РЕН ТВ опубликовал кадры с места крушения.

Ранее стало известно, что во Франции в результате крушения небольшого самолёта погибли три человека. Инцидент произошёл в регионе О-де-Франс на севере страны. Воздушное судно рухнуло в коммуне Вамбреши. ЧП произошло вскоре после вылета с аэродрома Бондю.