Легкомоторный самолёт разбился в Хабаровском крае

https://static.news.ru/photo/1b7dd59a-8134-11ea-b982-fa163e074e61_660.jpg Фото: aviatech1.com

Авиакатастрофа во время учебного полёта произошла около посёлка Лесное.

По предварительной информации, самолёт Л-4 выполнял учебно-тренировочный полёт, авария произошла в 30 километрах от Хабаровска. На борту самолёта находились три человека, они не выжили, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Как писал NEWS.ru ранее, пассажирский самолёт авиакомпании Lion Air потерпел крушение в аэропорту столицы Филиппин Манилы. Жертвами аварии стали восемь человек. Самолёт направлялся в Японию. На его борту находились четыре члена экипажа, врач, медсестра, а также по одному гражданину США и Канады.