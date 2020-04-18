Легкомоторный самолёт разбился в Хабаровском крае

Авиакатастрофа во время учебного полёта произошла около посёлка Лесное.
По предварительной информации, самолёт Л-4 выполнял учебно-тренировочный полёт, авария произошла в 30 километрах от Хабаровска. На борту самолёта находились три человека, они не выжили,
Как писал NEWS.ru ранее, пассажирский самолёт авиакомпании Lion Air потерпел крушение в аэропорту столицы Филиппин Манилы. Жертвами аварии стали восемь человек. Самолёт направлялся в Японию. На его борту находились четыре члена экипажа, врач, медсестра, а также по одному гражданину США и Канады.
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