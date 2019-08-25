https://static.news.ru/photo/f15a3d5c-c753-11e9-a7db-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/Medic1nz

Легкомоторный самолет упал в швейцарских Альпах.

Инцидент произошёл над высокогорным перевалом Симплон. После падения самолёт загорелся. на борту находились три человека: пилот, и два пассажира, один из которых ребёнок. Все они погибли.

Об этом сообщает местная полиция. По её данным, одномоторный самолет типа Piper взлетел с аэродрома около 9 часов утра (10.00 мск). Он направлялся из Швейцарии в Италию. По факту случившегося начато расследование.

Экстренные службы быстро прибыли на место происшествия, где констатировали гибель пилота и двух пассажиров: взрослого и ребенка, — говорится в сообщении полиции.

Ранее News.ru писал о том, что в аэропорту калифорнийского Оровилла на взлётно-посадочной полосе сгорел небольшой самолет марки Cessna Citation.