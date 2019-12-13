https://static.news.ru/photo/9ea1e790-1d9d-11ea-b04b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Московский городской суд/facebook.com

Неизвестный сообщил о «минировании» Лефортовского районного суда, расположенного по адресу Андроньевская площадь, 5/9 в Москве.

Сообщения об угрозе взрывов в судах, торговых центрах, метро, школах и вузах Москвы и Санкт-Петербурга продолжаются более двух недель. На протяжении этого периода сотрудники спецслужб ни разу не обнаружили взрывчатых веществ.

Как ранее писал NEWS.ru, накануне 12 декабря анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 13 судов столицы. Указанные здания были проверены экстренными службами, однако сообщения о бомбах не подтвердились.