Неизвестный сообщил о «минировании» Лефортовского районного суда, расположенного по адресу Андроньевская площадь, 5/9 в Москве.
Сообщения об угрозе взрывов в судах, торговых центрах, метро, школах и вузах Москвы и Санкт-Петербурга продолжаются более двух недель. На протяжении этого периода сотрудники спецслужб ни разу не обнаружили взрывчатых веществ.
Как ранее писал NEWS.ru, накануне 12 декабря анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 13 судов столицы. Указанные здания были проверены экстренными службами, однако сообщения о бомбах не подтвердились.
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