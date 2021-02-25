Леди Гага предложила полмиллиона долларов за похищенных собак

https://static.news.ru/photo/5b372836-778c-11eb-8d92-96000091f725_660.jpg Фото: face to face/Instagram

Американская певица Леди Гага прервала отдых в Италии, узнав, что лишилась двух своих собак, которые пропали после вооружённого нападения на её помощника, который занимался животными, пока артистка находится в Италии. Двое темнокожих злоумышленников выстрелили в мужчину на улице по меньшей мере четыре раза. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл поздно вечером 24 февраля около дома в Лос-Анджелесе, когда пострадавший вышел на прогулку с французскими бульдогами певицы. Одного из них после произошедшего удалось найти неподалёку. Однако двое пропали. Предполагается, что они похищены, сообщает Daily Mail.

По словам очевидцев, после нападения злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле.

При этом в правоохранительных органах об обстоятельствах ЧП говорят с осторожностью. Там отмечают, что пока рано судить о том, было ли похищение собак целью нападения и знали ли преступники, кому именно принадлежат животные.

Дело в том, что французские бульдоги часто становятся мишенью похитителей из-за большого спроса. Это довольно популярная и дорогая порода. Они стоят от $1,5 тысячи до $3 тысяч, а стоимость собаки с хорошей родословной может достигать и $10 тысяч.

Певица пока не комментирует произошедшее. Однако, по некоторым данным, она готова заплатить $500 тысяч любому, кто вернёт ей собак, передаёт TMZ.

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