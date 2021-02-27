Льдину с тремя десятками рыбаков унесло в заливе Мордвинова на Сахалине

https://static.news.ru/photo/da54c71c-7977-11eb-ab8d-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Льдина с 26 рыбаками оторвалась в заливе Мордвинова Сахалинской области утром 28 февраля. Люди из-за разлома не могут сами добраться до суши.

Происшествие случилось в районе села Мальково Корсаковского района. В результате отжимного ветра образовалась трещина шириной до 40 сантиметров в четырёх километрах от берега, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Проводится операция по спасению людей, участие в ней принимают восемь спасателей. Они используют судно на воздушной подушке «Хиус-10», снегоходы и лодки. Толщина льда составляет 80 сантиметров.

Изначально спасатели обнаружили 15 рыбаков-любителей, на данный момент, по данным МЧС, за разломом находятся 26 рыбаков.

Залив Мордвинова — это самое упоминаемое место в сахалинских новостях. Там находится дрейфующий лёд, который под воздействием отжимного ветра выносит в открытое море. Залив Мординова считается одним из самых живописных мест Сахалина. Он назван в честь морского министра Мордвинова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что льдина с шестью рыбаками и одним ребёнком оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Обжериха.