Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предоставила все имеющиеся у неё в наличии данные по рухнувшему на Украине малазийскому самолёту Boeing 777-200ER. Киев, по его словам, намеренно скрывает важную информацию. Об этом глава российской дипмиссии сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

Мы про малайзийский Boeing предоставили все данные с радаров, многое другое. Украинцы отказываются давать данные с радаров, якобы они у них все выключились на период этой катастрофы, отказываются предоставлять переговоры диспетчера с самолёта, — признался Лавров.

Дело MH17 — расследование авиационной катастрофы лайнера Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Все находившиеся на борту 298 человек — граждане 10 государств — погибли.

Журналисты проекта Bellingcat доказывали, что самолёт был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года зенитных установок российскими солдатами на границу с Украиной. К похожим выводам пришла и международная следственная группа.

Ранее стало известно, что окончательное решение по делу о крушении малазийского самолёта будет готово до 15 декабря 2022 года.