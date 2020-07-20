Лама петербургского дацана умер на 42 году жизни

https://static.news.ru/photo/50954612-c9c0-11ea-842e-fa163e074e61_660.jpg Гунзэчойнэй Ломал Жамсо Фото: Санкт-Петербургский Дацан Гунзэчойнэй | Буддизм/vk.com

Скончался лама Санкт-Петербургского буддийского дацана Гунзэчойнэй Ломал Жамсо (Баир Бальжинимаев).

Бальжинимаев умер на 42-м году жизни от сердечного приступа 17 июля. Похороны пройдут на родине, сообщается на странице дацана «ВКонтакте».

Отмечается, что лама был открытым человеком, общительным и жизнерадостным, всегда готовым прийти на помощь. Прихожане запомнили его по добрым и мудрым словам, помогающим в затруднительных жизненных ситуациях.

Баир Бальжинимаев родился 8 апреля 1979 года в селе Алханай Читинской области. Обучался в Агинской Буддийской Академии, проходил обучение в Тибете, а также в буддийском университете «Даши Чойнхорлин» им. Д. Д. Заяева.

Ранее NEWS.ru писал, что 23 июня после заражения коронавирусной инфекцией нового типа умер верховный лама Тувы Джампел Лодоя. Ему было 43 года. О его смерти сообщил глава республики Шолбан Кара-оол. Глава республики подчеркнул, что у него были большие надежды в связи с миротворческой деятельностью ламы. По его словам, все буддисты РФ молились за выздоровление Лодоя. Однако, сказал политик, коварство коронавируса в том, что болезнь затрагивает застарелые недуги, усугубляя их. Кара-оол также обратился к молодёжи, которая думает о возможной лёгкой форме COVID-19.