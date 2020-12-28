Лайнер A320 совершил экстренную посадку в Цюрихе из-за обморока у пилота

Пассажирский лайнер авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Швейцарии из-за потерявшего сознание второго пилота.
Airbus A320 выполнял рейс из Лондона в Афины. В середине полёта второй пилот пожаловался на плохое самочувствие,
После посадки второго пилота госпитализировали. Медики также осмотрели и командира экипажа. Его признали здоровым и разрешили продолжить полёт. Спустя пять часов после посадки лайнер отправился в Афины.
Представители British Airways, комментируя инцидент, заявили, что случившееся не имеет отношения к коронавирусу. В кабине самолёта не обнаружили токсичных веществ, которые могли бы отравить пилота. Причины его недомогания в авиакомпании раскрывать не стали.
28 декабря пассажирский самолёт Superjet 100, выполнявший рейс Белгород — Москва, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за неисправной системы обдува, передавал NEWS.ru