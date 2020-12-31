Квартиры родственников украинского общественника обложили гранатами

https://static.news.ru/photo/36a9f8f0-4b8a-11eb-84e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: UA.National.Police/facebook.com

Правоохранительные органы Украины возбудили уголовные дела после того, как возле квартир родственников руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина были обнаружены корпусы гранат. Сначала их нашли у жилья матери общественника в городе Ровно, затем у квартиры его тёщи в Киеве.

Несмотря на то что в корпусах гранат взрывчатых веществ не было, произошедшее было квалифицирована по ч. 1 ст. 129 УК Украины «Угроза убийством», передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители, прибывшие на место вызова, обнаружили скреплённые скотчем корпусы гранат Ф-1 без запалов. Указанные предметы будут направлены на экспертизу, — сказано в сообщении ведомства.

Там отметили, что правоохранители устанавливают причастных к совершению правонарушения.

Лицам, которые будут установлены и признаны виновными, грозит до шести месяцев ареста или ограничение свободы сроком до двух лет.

В июле 2020 года Шабунин заявлял, что неизвестные подожгли его дом под Киевом, тогда пострадавших не было. После произошедшего полиция завела уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Президент страны Владимир Зеленский в свою очередь заявлял, что виновных нужно обязательно найти и наказать.

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