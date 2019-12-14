https://static.news.ru/photo/e320385c-1f0c-11ea-93b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Квартиру жителя в столичном районе Рязанский ограбили четверо неизвестных в масках. Они ворвались в помещение, под угрозами отобрали у хозяина 500 тысяч рублей наличными и коллекцию монет.

С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле марки Hyundai белого цвета. Для задержания подозреваемых полиция ввела план «Перехват», сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru писал, что в Нью-Йорке из расположенных в Trump Tower двух квартир были похищены украшения на $333 тысячи. Жертвами грабителей стали арт-дилер в третьем поколении Изабель Бшер и 67-летняя женщина, имя которой не называлось.



