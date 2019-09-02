Наличные евро и доллары на общую сумму более 5,2 млн рублей похитили из квартиры в Красносельском районе Москвы. Хозяйкой жилья является 46-летняя безработная женщина.
Причём, судя по данным столичного ГУ МВД России, пропажу москвичка обнаружила далеко не сразу.
Оперативники выяснили, что в период с сентября 2018 г. по 31 августа текущего года неизвестный проник в жилище и похитил из сейфа принадлежащие потерпевшей 12 тыс. долл. и 60 тыс. евро, — говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело расследуется по статье о краже в особо крупном размере, устанавливается личность преступника.
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