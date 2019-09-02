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Губернаторы еще трёх американских штатов — Джорджии, Южной и Северной Каролины — объявили вслед за Флоридой, эвакуацию в своих регионах в связи с приближающимся ураганом «Дориан».

В понедельник Брайан Кемп обратился к жителям южных округов штата с требованием эвакуироваться, начиная с полудня 2 сентября (19:00 мск). Как писал News.ru ранее, Национальный центр США по слежению за...