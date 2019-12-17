https://static.news.ru/photo/7b893522-20ce-11ea-a50e-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова написала обращение в прокуратуру Омкой области с просьбой проверить действия органов опеки. Последние вернули мальчика женщине, которая принимала участие в истязаниях над ребёнком. Ранее стало известно, что глава семейства заставлял стоять на гречке мальчика в качестве наказания.

Омбудсмен просит проверить органы, в частности, законность обоснования возвращения ребёнка в эту семью.

Мы обратились в региональную прокуратуру для проверки действий органов опеки, в том числе обоснованности передачи ребёнка матери, — заявила Анна Кузнецова.

Также в ближайшее время Кузнецова намерена посетить образовательное учреждение, в котором учился мальчик и пообщаться с преподавателями. Кроме того, омбудсмен намерена пообщаться и с самой матерью.

Всё это нам позволит сделать выводы для принятия дальнейших решений, — сообщила она.

Она подчеркнула, что никто не «отпустит ситуацию», пока она полностью не будет решена, а интересы ребёнка полностью учтены.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Омске рассматривает уголовное дело, заведённое на 27-летнюю Алину Юмашеву и её сожителя, 35-летнего Сергея Казакова. По версии следствия, они «воспитывали» восьмилетнего ребёнка, ставя его на гречку, вросшую в итоге в колени мальчика. Мать второклассника Павлика признавалась, что якобы сама пробовала вставать на крупу и не испытывала от этого боль. Директор школы, где учится потерпевший, в интервью NEWS.ru заверила, что его родители производили положительное впечатление даже после инцидента.