https://static.news.ru/photo/1b9df58c-36d4-11ea-a06b-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова рассказала о мальчике, которого родители в наказание ставили коленями на гречку. По словам омбудсмена, окончательного решения по нему пока не принято. Сейчас следователи проверяют законность возвращения мальчика в семью и изучают все обстоятельства этого дела.

Мы выступаем за глубокое и полное изучение ситуации и за принятие обоснованных решений в интересах ребенка. Окончательное решение по поводу нахождения ребенка с матерью пока не принято, — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что в отношении матери ребёнка возбуждено уголовное дело. Суд должен определить степень её причастности к данному преступлению. Кроме того, маме мальчика назначена психолого-педагогическая экспертиза. Только по её итогам, как отмечает Кузнецова, возможно сделать окончательный вывод.

Мы в свою очередь ждём результата проверок законности действий органов опеки региона, — резюмировала омбудсмен.

История мальчика, над которым издевался отчим с молчаливого согласия матери, потрясла общественность. По версии следствия, 27-летняя Алина Юмашева и её сожитель 35-летнего Сергей Казаков «воспитывали» ребёнка, ставя его коленями на гречку. Мать второклассника признавалась, что якобы сама пробовала вставать на крупу и не испытывала от этого боль.

Ранее NEWS.ru писал, что восьмилетний ребёнок, которого отчим в наказание заставлял стоять коленями на гречке, вернулся к матери. Такое решение приняло руководство школы-интерната в Омске, куда он был помещён на реабилитацию. Семья находится под особым контролем. С мальчиком по-прежнему работает психолог, кроме того, он начал заниматься с логопедом.