Кузена Бейонсе нашли мёртвым

https://static.news.ru/photo/dc367b3c-6385-11eb-bf5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: lamkardone/instagram.com

Полицейские нашли тело кузена Бейонсе, рэпера и музыканта Мартелла Деруэн в его квартире в Сан-Антонио, штат Техас.

34-летний мужчина был известным рэпером, выступавшим под псевдонимом Kardone. При этом никогда не пользовался именем сестры в своих интересах. Сообщение о том, что он несколько дней не выходит на связь, поступило от его друзей. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили тело с огнестрельными ранениями.

В убийстве музыканта подозревают 21-летнюю Сашу Скар, уже получен ордер на её арест. Пока неизвестно, что связывало её с женатым Деруэном, однако в января он опубликовал в соцсетях их совместную фотографию.

Друг рэпера Брайан Митчелл отметил, что погибший был тихим и скромным человеком, которого убить — это всё равно «как ранить бабочку». Супруга Деруэна назвала его любящим, заботливым человеком, помогавшим бедным, передаёт lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что убийство четырёх человек произошло 30 января в городе Шибеник в Хорватии. Полиция нашла мужчину с огнестрельными ранами в машине около торгового центра. На выезде из города затем обнаружили тела двух мужчин и женщины, также убитых из огнестрельного оружия.