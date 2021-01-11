Курская учительница умерла во время урока

https://static.news.ru/photo/58e2e502-5414-11eb-b155-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Курске школьная учительница информатики скончалась прямо во время урока. Прибывшим медикам спасти педагога не удалось.

ЧП произошло в школе № 53. Учительница Елена Александровна Кобелева скоропостижно скончалась, несмотря на все усилия врачей, оказывавших ей первую медицинскую помощь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

О причинах смерти педагога не сообщается. Администрация Курска и городской комитет образования выражают соболезнования родным и близким учителя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бразильский 24-летний футболист Алекс Аполинарио, который выступает за клуб третьего дивизиона чемпионата Португалии «Алверка», во время матча потерял сознание. Позже спортсмен скончался в больнице. Это произошло на 27-й минуте матча против «Униао Алмейрим» 3 января. Дежурившие на стадионе медики пытались его реанимировать, Аполинарио госпитализировали. Спустя несколько дней, несмотря на усилия врачей, футболист скончался. Остановка сердца привела к смерти мозга.