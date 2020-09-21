Курсанта из Петербурга задержали по подозрению в убийстве матери

https://static.news.ru/photo/33955fee-fc2d-11ea-a97f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники СК РФ совместно с петербургскими полицейскими задержали 19-летнего курсанта Государственного университета морского и речного флота имени Макарова. Молодого человека подозревают в убийстве собственной матери.

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. По данным следствия, 19 сентября в квартире дома на улице Маршала Тухачевского произошла семейная ссора, в ходе которой курсант нанес несколько ударов ножом своей матери в область головы и шеи. После этого предполагаемый убийца оттащил труп в ванную и скрылся с места преступления. Тело обнаружил супруг погибшей, отец курсанта.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. СК РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство). В случае, если его вина будет доказана, молодой человек может получить до 15 лет лишения свободы.

Как передаёт портал 78.ru, подозреваемого в ходе следственных действий доставляли в квартиру, где произошло убийство. Соседка семьи рассказала, что курсант казался ей «очень странным парнем».

Как передавал NEWS.ru, в августе в Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в том, что он нанёс табуреткой смертельную черепно-мозговую травму своей матери.