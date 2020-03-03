https://static.news.ru/photo/2884383c-5d7c-11ea-8bdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет начал расследование инцидента в городском округе Пушкино. По данным правоохранительных органов, в академии МЧС курсанта насмерть придавило баскетбольным щитом.

Происшествие случилось во время плановой уборки. При складывании мобильной баскетбольной установки конструкция упала на 18-летнего курсанта. Он скончался на месте.

Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту смерти курсанта 1-го курса Академии ГПС МЧС России, — цитирует сообщение РИА Новости.

NEWS.ru писал ранее, что на уроке в Магнитогорске умер второклассник. Он наклонился, чтобы поднять ручку, потерял сознание и упал.