Пассажир, куривший на борту самолёта, был задержан полицией по прибытии в пункт назначения. Самолёт летел из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
Мужчина закурил в туалете, ему сделали замечание, но и после этого он продолжал курить. После этого у трапа его поджидали полицейские,
На авиадебошира составили административный протокол. Меру наказания ему выберет суд.
Ранее News.ru сообщал, что самолёт «Уральских авиалиний», направлявшийся из Тель-Авива в Санкт-Петербург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Краснодара. Виновником нештатной ситуации стал авиадебошир, который пытался разбить головой иллюминатор.