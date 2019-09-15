https://static.news.ru/photo/94d6632a-d762-11e9-a3ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пассажир, куривший на борту самолёта, был задержан полицией по прибытии в пункт назначения. Самолёт летел из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.

Мужчина закурил в туалете, ему сделали замечание, но и после этого он продолжал курить. После этого у трапа его поджидали полицейские, сообщает РЕН ТВ.

На авиадебошира составили административный протокол. Меру наказания ему выберет суд.

Ранее News.ru сообщал, что самолёт «Уральских авиалиний», направлявшийся из Тель-Авива в Санкт-Петербург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Краснодара. Виновником нештатной ситуации стал авиадебошир, который пытался разбить головой иллюминатор.