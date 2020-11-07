Любил летать: Кудрявцева шокирована гибелью Колтового

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Телеведущая Лера Кудрявцева шокирована вестью о гибели своего соведущего в шоу «Звёзды сошлись» на НТВ Александра Колтового. По её словам, тот очень любил самолёты и неоднократно звал её с собой в полёт.

По её словам, она с трудом верит в произошедшее.

Всё лето он звал меня полетать на самолёте над Москвой, ещё недавно звонил и говорил: «Полетели». Я отказывалась и верещала на него, чтоб прекратил заниматься этим опасным делом, — написала Кудрявцева в Instagram.

Она добавила, что ещё вчера они записывали новый выпуск передачи, а уже сегодня до неё с трудом доходит понимание случившегося. У её коллеги и друга остался ребёнок, добавила она.

Кудрявцева отметила, что несколько дней у неё щемило сердце, но она не могла понять причину. Сейчас она корит себя за то, что «наезжала» на партнёра за то, что тот её перебивал. «Перебивай, делай, что хочешь, только будь жив», — эмоционально написала телеведущая.

Журналист и его супруга погибли , направляясь в город Рыбинск Ярославской области. Репортёр сам был за штурвалом, у него имелось свидетельство частного пилота.

Воздушное судно направлялось с подмосковного аэродрома Мячково в город Рыбинск Ярославской области. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Колтовой подал аварийный сигнал, однако в результате жёсткой посадки пожар охватил машину полностью.

Самолёт упал в районе Новорязанского шоссе, в поле рядом с посёлком Чкалово городского округа Люберцы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, писал NEWS.ru.

Телеведущий работал на НТВ с 2018 года. Вместе с Юлией Сиверцовой он вёл передачу «ДНК», а в нынешнем телесезоне стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звёзды сошлись», заменив покинувшего проект актёра Оскара Кучеру.