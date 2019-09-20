https://static.news.ru/photo/a328efb6-db99-11e9-aa8a-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Кучерена Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Адвокат Анатолий Кучерена готов присоединиться к защите фигурантов дел о так называемых массовых беспорядках в Москве. Об этом он заявил после заседания в Мосгорсуде, которое закончилось освобождением актёра Павла Устинова из-под стражи. Молодого человека осудили из-за вывиха плеча у сотрудника ОМОНа, который его задерживал во время несогласованной акции 3 августа.

Я готов оказать квалифицированную юридическую помощь для облегчения участи других фигурантов дела о беспорядках. Хотя нужно понимать, что мои силы ограничены, я не могу разорваться, — сказал Кучерена журналистам после освобождения из СИЗО его подзащитного Павла Устинова в Мосгорсуде.

Он отметил, что вошёл в дело Устинова по просьбе Константина Райкина и высоко оценивает защиту Устинова на стадии следствия и суда.

Я считаю, что до моего участия в деле защита велась корректно и правильно. Другое дело, суд не учёл её доводы. При вынесении приговора суд не учёл все обстоятельства. Там были отказы в допросах свидетелей, в изучении других материалов. Суд не должен этого делать, — заключил Кучерена.

20 сентября Мосгорсуд освободил Павла Устинова из СИЗО под подписку о невыезде. Об изменении меры пресечения ходатайствовала прокуратура. На 26 сентября назначено рассмотрение апелляции защиты на приговор Устинову. Адвокат заверил, что будет добиваться отмены обвинительного приговора актёру.

Сергей Лантюхов/News.ru

Дело Устинова

16 сентября Тверской суд приговорил актёра Павла Устинова к трём с половиной годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу (ч. 2 ст. 318 УК). По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа, за что его задержали. При этом, говорится в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания.

Судья Алексей Криворучко во время дела Павла дважды отказал в ходатайстве защиты Устинова о просмотре видеозаписи. На ней виден момент до задержания обвиняемого, однако суд отказался приобщать видео. К показаниям свидетелей, которые присутствовали на месте в момент задержания и фиксировали происходящее на видео, суд отнёсся критически, заявив, что «показания свидетелей опровергаются показаниями потерпевшего, которому нет оснований не доверять».

В итоге Криворучко приговорил актёра к 3,5 года колонии. Такое решение суда и сам факт обвинения возмутили общественность. В Сети начался флешмоб в поддержку осуждённого. За Устинова вступились звёзды шоу-бизнеса, худруки и актёры московских театров, журналисты и священники, генсек «Единой России» Андрей Турчак и другие.

Московское дело

После несогласованных акций, которые прошли в Москве 27 июля и 3 августа, полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Людям, которые вышли на улицы столицы, показывая несогласие с недопуском независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, вменяют участие в массовых беспорядках. Некоторым уже назначили реальные сроки заключения.

В защиту «узников» московского дела выступили более 50 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов. Они заявили, что у них вызвал удивление отказ судьи приобщить к делу видеозапись, доказывающую невиновность одного из фигурантов дела Константина Котова и противоречащую показаниям полицейских. Позднее было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московских учителей, также высказавшихся в защиту осуждённых.

Помимо Устинова по той же 318-й статье УК осудили ещё четверых человек — Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Ивана Подкопаева и Данилу Беглеца. Все они также получили реальные сроки — от двух до трёх с половиной лет колонии, писал News.ru.