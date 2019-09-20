Адвокат Анатолий Кучерена готов присоединиться к защите фигурантов дел о так называемых массовых беспорядках в Москве. Об этом он заявил после заседания в Мосгорсуде, которое закончилось освобождением актёра Павла Устинова из-под стражи. Молодого человека осудили из-за вывиха плеча у сотрудника ОМОНа, который его задерживал во время несогласованной акции 3 августа.
Я готов оказать квалифицированную юридическую помощь для облегчения участи других фигурантов дела о беспорядках. Хотя нужно понимать, что мои силы ограничены, я не могу разорваться, — сказал Кучерена журналистам после освобождения из СИЗО его подзащитного Павла Устинова в Мосгорсуде.
Он отметил, что вошёл в дело Устинова по просьбе Константина Райкина и высоко оценивает защиту Устинова на стадии следствия и суда.
Я считаю, что до моего участия в деле защита велась корректно и правильно. Другое дело, суд не учёл её доводы. При вынесении приговора суд не учёл все обстоятельства. Там были отказы в допросах свидетелей, в изучении других материалов. Суд не должен этого делать, — заключил Кучерена.
20 сентября Мосгорсуд освободил Павла Устинова из СИЗО под подписку о невыезде. Об изменении меры пресечения ходатайствовала прокуратура. На 26 сентября назначено рассмотрение апелляции защиты на приговор Устинову. Адвокат заверил, что будет добиваться отмены обвинительного приговора актёру.
Дело Устинова
16 сентября Тверской суд приговорил актёра Павла Устинова к трём с половиной годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу (ч. 2 ст. 318 УК). По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа, за что его задержали. При этом, говорится в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания.
Судья Алексей Криворучко во время дела Павла дважды отказал в ходатайстве защиты Устинова о просмотре видеозаписи. На ней виден момент до задержания обвиняемого, однако суд отказался приобщать видео. К показаниям свидетелей, которые присутствовали на месте в момент задержания и фиксировали происходящее на видео, суд отнёсся критически, заявив, что «показания свидетелей опровергаются показаниями потерпевшего, которому нет оснований не доверять».
В итоге Криворучко приговорил актёра к 3,5 года колонии. Такое решение суда и сам факт обвинения возмутили общественность. В Сети начался флешмоб в поддержку осуждённого. За Устинова вступились звёзды шоу-бизнеса, худруки и актёры московских театров, журналисты и священники, генсек «Единой России» Андрей Турчак и другие.
Московское дело
После несогласованных акций, которые прошли в Москве 27 июля и 3 августа, полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Людям, которые вышли на улицы столицы, показывая несогласие с недопуском независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, вменяют участие в массовых беспорядках. Некоторым уже назначили реальные сроки заключения.
В защиту «узников» московского дела выступили более 50 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов. Они заявили, что у них вызвал удивление отказ судьи приобщить к делу видеозапись, доказывающую невиновность одного из фигурантов дела Константина Котова и противоречащую показаниям полицейских. Позднее было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московских учителей, также высказавшихся в защиту осуждённых.
Помимо Устинова по той же 318-й статье УК осудили ещё четверых человек — Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Ивана Подкопаева и Данилу Беглеца. Все они также получили реальные сроки — от двух до трёх с половиной лет колонии, писал News.ru.