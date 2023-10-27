Кто такой Олег Царев, на которого совершили покушение, кем был на Украине

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев во время пресс-конференции

Бывший нардеп Украины Олег Царев находится в реанимации после попытки покушения, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале. Что известно об украинском политике?

Кто такой Олег Царев, где работал на Украине

Царев родился 2 июня 1970 года в Днепропетровске. Образование он получил в московском МИФИ, после чего вернулся в родной город, где занялся сначала бизнесом, а позже — политикой.

С 1992 по 1993 год работал на малом предприятии «Автекс» инженером по подготовке производства. В 1993–1995 годах был директором Украинского финансового страхового общества «Доверие». Также занимал должности заместителя директора и директора ООО «Днепропетровский компьютерный центр», директора ООО «Кремниевая долина», заместителя директора по экономике ОАО «Днепропетровская бумажная фабрика».

В 2002 году при поддержке днепропетровских промышленников избрался в Верховную раду как самовыдвиженец, после работал с партиями «Единая Украина» и «Регионы Украины», а в 2005 году стал главой днепропетровского филиала политического движения «Партии Регионов». С мая 2012 года по январь 2014 года был советником премьер-министра Украины Николая Азарова.

В 2013 году он резко выступил против событий на Майдане, призвав к силовому разгону протестов. В результате «Партия Регионов» исключила Царева из своих рядов.

В 2014 году политик выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Украины, но позднее отказался от участия и призывал сограждан бойкотировать избирательный процесс. После этого он также призывал провести в Донбассе референдум о независимости ЛНР и ДНР. Через некоторое время на Украине в отношении Царева завели несколько уголовных дел.

В последнее время политик жил в России и был учредителем и директором санатория, в котором на него совершили покушение. Царев неоднократно выступал с критикой властей Украины. Известно, что накануне покушения бывший нардеп выступил в эфире «Царьграда», где прямо говорил о «терактах режима Владимира Зеленского и его пособников».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как в России отреагировали на покушение

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков в беседе с NEWS.ru назвал покушение на Олега Царева вполне ожидаемым, потому что сейчас Россия противостоит «террористическому режиму» Украины.

«Мы расстроены этим сообщением. Лично я следил за Олегом еще в период его активной политической позиции, еще до 2014-го, когда мы были гражданами Украины. С другой стороны, тут все ожидаемо, так как мы имеем дело с террористическим режимом [в Киеве], с режимом, который должен быть устранен», — заявил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о покушении на Царева.

«Я не располагаю такой информацией, я не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому ничего не могу сказать», — объяснил представитель Кремля.

Что известно о состоянии Олега Царева

Владимир Рогов в Telegram-канале рассказал, что экс-депутат Верховной рады находится в тяжелом состоянии после покушения.

«Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», — пояснил он.

Администратор Telegram-канала Царева рассказал, что информацию о покушении подтвердили родственники экс-нардепа Украины.

«Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики», — говорится в публикации.

Также отмечается, что на момент прибытия машины скорой медицинской помощи Царев был без сознания и «с большой кровопотерей».

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