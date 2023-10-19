Кто такой Роман Микоян, сознавшийся в убийстве: отношения в семье Намина Роман Микоян напал с ножом на двух родственников

Фото: Соцсети

Роман Микоян

В подмосковном поселке Крюково под Истрой были убиты сын и теща музыканта Стаса Намина. В жестоком убийстве подозревается приемный сын артиста, 39-летний Роман Микоян. По последним данным, он признал свою вину. Что известно об убийстве, какие были отношения в семье Намина и основные версии случившегося — в материале NEWS.ru.

Кто из семьи Намина был убит

В загородном доме семьи Намина обнаружили тела его 30-летнего сына, Артема Микояна, и бабушки парня, 85-летней Полины Ткаченко. Женщина была убита ударом ножа в грудь, у ее внука на теле были зафиксированы множественные ножевые ранения. Рядом с телами лежал молоток.

Убитый Артем Намин — художник. Он учился в американской школе искусств Tisch School of the Arts, по его эскизам был оформлен интерьер Московского театра музыки и драмы Стаса Намина и молодежный клуб в Парке Горького. Он также стал самым молодым автором каталога «Абстракция в России». Знакомые семьи говорят об Артеме как об очень талантливом, добром и отзывчивом человеке. Намин гордился сыном.

Telegram-канал «112» процитировал слова первой жены Намина Анны. Она рассказала, что Роман «всегда был немного странным и нестабильным в плане настроения и поведения». В последнее время Намин не общался с пасынком.

Роман Микоян жил в центре, на берегу Москвы-реки, был женат, у него есть 10-летняя дочь. Он работал директором по развитию в аналитической компании. Мужчина злоупотреблял алкоголем и принимал наркотики.

Фото: Соцсети Роман Микоян

По информации Telegram-канала SHOT, в 2007 году Роман уже становился участником дорожно-транспортного происшествия. Он сбил учительницу, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В момент управления автомобилем Роман находился в состоянии алкогольного опьянения. Его осудили на два года условно.

После трагедии Стас Намин жестко высказывался о пасынке. «Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда», — заявил артист в интервью изданию «Газета.Ru».

Версии двойного убийства

По одной версии, которую приводит Telegram-канал SHOT Роман приехал в загородный дом помочь бабушке по хозяйству, вместе c Артемом они носили землю и нормально общались. Однако вечером приемный сын Намина принял наркотики, поэтому его поведение резко изменилось. Родственники пытались его успокоить, и Роман достал нож.

Как отмечают соседи, у Романа были теплые отношения с бабушкой, она хорошо воспитала внука.

По второй версии, причина трагедии — имущественный спор: Роман требовал продать загородный дом в Крюково. Это направление Подмосковья считается престижным, недвижимость и земля там стоят дорого. Предположительно, родственники ответили отказом, что и вызвало приступ агрессии.

Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Стас Намин с сыном Артемом и дочерью Марией Фото: Соцсети Стас Намин с сыном Артемом и дочерью Марией Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: Соцсети Артем Микоян и Стас Намин Фото: Соцсети Артем Микоян и Стас Намин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стас Намин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стас Намин Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян

Кто такой Стас Намин, чем прославился

Стас Намин — творческий псевдоним известного музыканта, его настоящее имя — Анастас Алексеевич Микоян, родители назвали его в честь легендарного деда, видного советского политика Анастаса Микояна. Он занимал разные руководящие посты, но известен прежде всего как реформатор продовольственной системы в СССР. Благодаря ему и его деловым поездкам в США в Советском Союзе начали продавать пломбиры, хот-доги, докторскую колбасу, томатный сок и многое другое.

Внук политика Микояна Стас Намин выбрал артистическую карьеру, основал рок-группу «Цветы» и выпустил с ней десяток советских хитов, таких как «Свет и радость», «Мы желаем счастья вам» и другие.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стас Намин

Стас Намин был женат четыре раза. Его первой женой стала Анна Исаева, с которой он сохранил теплые отношения, она стала руководительницей центра Стаса Намина. Вторая жена музыканта — певица Людмила Сенчина. В третьем браке с Галиной у Намина родился сын Артем, которого накануне убили. 39-летний Роман Микоян — сын третьей жены артиста от ее предыдущего брака. О четвертом браке музыканта после расставания с Галиной известно мало, кроме того что в нем также родился сын.

Что говорят о поступке наркологи

Психиатр Василий Шуров в беседе с NEWS.ru обратил внимание на то, что подозреваемый Роман Микоян, скорее всего, давно начал употреблять наркотики.

«Деградация мозга шла, развивался психоорганический синдром — люди не могут контролировать свой аффект, становятся чрезвычайно агрессивными, злобными», — заявил медик.

Шуров предположил, что родственники Романа и раньше сталкивались со вспышками агрессии у него, поэтому не почувствовали опасность.

«Эффект неожиданности, вероятно, они с ним жили вместе, привыкли, что поругаются или подерутся, но за нож не возьмется», — отметил психиатр.

На сколько лет могут посадить пасынка Намина

Как заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский, аффект, вызванный приемом наркотиков, не может быть оправдательной причиной в суде. По словам эксперта, двойное убийство подпадает под действие ч. 2 ст. 105 УК РФ, которая предполагает лишение свободы от 8 до 20 лет либо пожизненно. Пожизненный срок вполне реален, учтивая, что преступление было совершено с особой жестокостью. Положительный тест на наркотики также будет отягощающим обстоятельством.

Приемный сын рок-музыканта Намина Роман уже признался в убийстве своего младшего брата и бабушки.

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