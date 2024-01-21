Кто был на борту разбившегося в Афганистане самолета из РФ: сколько жертв

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Самолет Falcon 10, выполнявший рейс Гая — Ташкент — Москва, разбился в Афганистане. Что известно о крушении воздушного судна, сколько россиян погибли, почему самолет упал?

Что известно о крушении самолета

По данным Telegram-канала 112, 20 января экипаж самолета при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра на эшелоне полета. В связи с этим было принято решение следовать на запасной аэродром в Душанбе.

«В 17:19 (мск) пилот доложил об отказе правого двигателя, в 17:20 об отказе левого двигателя. В 17:35 метка от воздушного судна пропала в 161 км от Душанбе», — пишет источник.

Эту информацию подтверждает Telegram-канал РЕН ТВ.

«Разбившийся в Афганистане самолет, предварительно, летел на запасной аэродром в Душанбе для дозаправки. По нашим данным, экипаж доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра», — сообщает ресурс.

Согласно предварительной информации, самолет рухнул в Бадахшане — исторической области Памира, расположенной на территории юго-восточного Таджикистана (Горно-Бадахшанская автономная область) и северо-восточного Афганистана (провинция Бадахшан).

Кто был на борту разбившегося самолета, сколько россиян погибли

На борту потерпевшего крушение в Афганистане самолета находились шесть человек — четверо пассажиров и два члена экипажа. В оперативных службах ТАСС уточнили, что двое находившихся на борту — россияне.

Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал список людей, которые находились на борту самолета в момент авиакатастрофы.

«Экипаж: Дмитрий Б.; Аркадий Г.; Игорь С.; Павел П. Пассажиры: Анна Е.; Анатолий Е.», — уточняется в сообщении Telegram-канала.

По информации Telegram-канала Mash, все находившиеся на борту люди, предварительно, погибли.

Согласно данным SHOT, Анна и Анатолий — супруги из Волгодонска. Они отдыхали в Таиланде с середины декабря, где Анна заболела и лечилась в больнице в Паттайи. Было принято решение подключить женщину к ИВЛ и госпитализировать ее в Россию. Самолет был заказан для транспортировки.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Какой самолет разбился в Афганистане, куда он летел

Бизнес-джет Falcon 10B, произведенный в 1978 году, выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Москва, Россия), сообщили в Росавиации. Уточняется, что первоначальным местом вылета Falcon был таиландский аэропорт Утапао, в Гает судно совершало остановку. Самолет зарегистрирован в России.

«Вечером в субботу, 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана) перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Известно, что самолет принадлежит ООО «Атлетик групп» и частному лицу. Агентство Aamaj News ранее называло воздушное судно индийским, однако в Министерстве гражданской авиации Индии указали, что борт никак не связан с компаниями из республики.

«Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный — 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО „Атлетик Групп“ и частному лицу», — сообщает Росавиация.

Как отреагировала Россия на крушение самолета

В Росавиации заявили, что сейчас ведомство контактирует с коллегами из Афганистана и Таджикистана в поисках потерпевшего крушение воздушного судна.

«Росавиация находится на связи с авиационными властями Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан. Ведутся поиски воздушного судна», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Российское посольство взаимодействует с афганской стороной по инциденту с Falcon 10B, который пропал с радаров вечером 20 января, сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Афганистане по части 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).

Почему мог разбиться самолет

В разговоре с NEWS.ru заслуженный летчик России Владимир Попов назвал возможные причины крушения самолета Falcon 10.

«Я допускаю, что падение могло произойти из-за неправильной эксплуатации. В зимних условиях это особенно важно. Климато-географические особенности играют огромную роль. В горных районах могли не только двигатели подвести, но и осадки, либо сильные порывы ветра. Обледенение очень опасно, поэтому необходимо проводить обработку еще до полета. Поломки в системе могли проявиться не сразу, поэтому если экипаж не досмотрел детали или не знал каких-то нюансов эксплуатации, изменений в работе самолета попросту не заметили. Техническое обслуживание с комплексной проверкой проводится лишь на базе, где он обслуживается. На промежуточных базах это делается только по общей технологии, а ведь разница в каждой технике большая», — заявил он.

Читайте также:

Владелица пропавшего в Афганистане самолета прокомментировала ЧП

Стали известны подробности катастрофы Falcon 10 в Афганистане

RT: опубликованы кадры с места вероятного крушения Falcon 10 в Афганистане