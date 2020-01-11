https://static.news.ru/photo/47d34ba8-35cf-11ea-9bed-fa163e074e61_660.jpg Фото: k_ksusha/instagram

Стали известны новые подробности падения модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы. Как сообщил кастинг-директор девушки, незадолго до ЧП он созванивался с Ксенией и приглашал её принять участие в одном из кастингов, однако манекенщица отказала ему, объяснив, что улетает во Францию.

Она отказалась подойти на кастинг, извинилась, так как планировала 14 января улететь в Париж на съёмки. Билеты были у неё на руках, — рассказал он в интервью KP.RU.

Он добавил, что Ксения была очень ответственной девушкой и к работе подходила со всей серьёзностью.

Я знаю, что Ксения ответственно подходила к работе, даже на встречи никогда не опаздывала. Она не курила, не пила, сидела на диетах, — поделился он.

Пунтус, найденная голой возле дома в центре Москвы, выпала из окна после того, как пришла в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино. 21-летнюю девушку обнаружил в кустах дворник. Её экстренно доставили в реанимацию Боткинской больницы. Состояние модели медики оценивают как тяжёлое.

Тем временем подруга пострадавшей девушки, модель Алеся Кафельникова, заявила, что Ксения не употребляла наркотики, и усомнилась, что Ксения выпала из окна, писал NEWS.ru.