Крыша обрушилась во время крупного пожара в ангаре в Туле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Звезда российского TikTok Даня Милохин попал под колёса велосипедиста в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. В Сети опубликованы кадры с места происшествия, на которых видно, как прохожие помогают тиктокеру подняться с земли.

Инцидент случился на Земляном Валу в Москве, когда Милохин выходил из своего Maybach. На видеокадрах видно, что падение оказалось болезненным и тиктокеру было тяжело подняться на ноги без посторонней помощи....