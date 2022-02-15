Крыша обрушилась во время крупного пожара в ангаре в Туле
МЧС: кровля обрушилась во время пожара в складском ангаре в Туле
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:09, 16 февраля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Крупный пожар произошёл вечером 15 февраля в складском ангаре на территории Тулы. Площадь распространения огня составила около 1,5 тысячи квадратных метров. Обрушилась кровля здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Сообщение о пожаре в складском ангаре поступило в 22:25 по московскому времени. По прибытии было установлено, что здание горит по всей площади - 1 500 квадратных метров, произошло обрушение кровли, - рассказали в пресс-службе.
Информации о пострадавших не поступало. В 23:35 пожар был локализован. Возгорания присвоен высший уровень сложности.
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