Крыша чайханы на севере Москвы загорелась

https://static.news.ru/photo/93cbb6f4-6d45-11eb-b769-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар произошёл на кровле чайханы на севере Москвы, рассказал журналистам 12 февраля 2021 источник в экстренных службах. ЧП произошло на улице Большая Академическая. Вспыхнула кровля пристройки к жилому строению. В ней и находится заведение общепита.

По уточнённой информации, пламя охватило вытяжку и крышу на площади около 30 кв. м. В момент ЧП людей внутри не было, передаёт ТАСС.

Накануне пожар произошёл в пятиэтажном жилом доме в районе Щукино на северо-западе столицы. В результате ЧП погиб один человек. Инцидент случился в доме 52 корпус 2 по улице Народного Ополчения, рассказали в местном ГУ МЧС. Распространение огня привело к смерти мужчины. Прибывшим на место врачам скорой помощи не удалось спасти его.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек скончался в результате пожара, который произошёл 25 января на заводе в Уфе. Об этом сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС.

Пожар произошёл 25 января на заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе. На открытой площадке, расположенной на территории предприятия, загорелись две ёмкости. Возгорание началось примерно в 17:20 на Бирском тракте. Огонь охватил ёмкости с метановодородом объёмом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Пожару присвоен четвёртый номер сложности из пяти возможных.