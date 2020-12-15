Крыша цеха загорелась в Новочеркасске

https://static.news.ru/photo/460a5f0e-3eee-11eb-8305-fa163e074e61_660.jpg Фото: 61.mchs.gov.ru

Пожар вспыхнул в Новочеркасске (Ростовская область) 15 декабря. Загорелась крыша цеха. Пламя охватило 1 тыс. квадратных метров. На место отправили пожарный поезд, заявили представители МЧС РФ.

Предприятие находится по адресу: улица Газетная, 23. Кровля вспыхнула в 15:54 мск на площади 700 кв. м. Позже площадь увеличилась. ЧП получило третий (повышенный) ранг сложности. Из постройки эвакуировали четырёх человек. Информация о жертвах и пострадавших не поступала, пишет ТАСС.

К тушению пожара привлекли 46 человек и 13 единиц техники, от МЧС — 29 человек и 8 единиц техники.

Обстоятельства и причина возгорания пока неизвестны, подробности уточняются.

Накануне в многоквартирном доме в Красноярске произошло ЧП, два человека пострадали и госпитализированы. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении МЧС. В 12:50 по московскому времени поступило сообщение о происшествии на улице Парашютной. Характер ЧП не уточняется, однако в МЧС поясняют, что возгорания не было. Очевидцы, по данным местных СМИ, утверждают, что в доме произошёл хлопок газа.

Как ранее писал NEWS.ru, в ночь на 15 декабря произошёл пожар в частном пансионате в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. По факту инцидента возбуждено два уголовных дела. Жертвами инцидента стали четыре женщины и семеро мужчин в возрасте от 57 до 80 лет — жителей Абзелиловского и Белорецкого районов республики, а также двое жителей Челябинской области.