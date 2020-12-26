Крымских адвоката и депутата задержали с наркотиками под Самарой

https://static.news.ru/photo/f357c228-4754-11eb-83c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Самарской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух адвокатов адвокатской палаты Крыма, один из которых оказался ещё и депутатом Армянского городского совета республики второго созыва. Мужчины были задержаны с наркотиками. У них нашли более килограмма амфетамина. Об этом журналистам 26 декабря сообщили представители регионального СУ СК.

В управлении подчеркнули, что адвокат и крымский парламентарий подозреваются в совершении правонарушения, которое предусмотрено ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчины приобрели более килограмма амфетамина для того, чтобы его в дальнейшем продать. Однако сделать это адвокатам не удалось, так как 24 декабря их автомобиль задержали полицейские, а наркотики были изъяты, — цитирует сообщение РИА Новости.

Суд в ближайшее время получит ходатайство о заключении подозреваемых под стражу.

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники украинской таможни в пункте пропуска «Староказачье — Тудора» в Одесской области обнаружили 54 килограмма кокаина в контейнере с бананами.

Груз прибыл из Южной Америки и должен был отправиться в Европу транзитом через Молдавию, сообщила Государственная таможенная служба Украины.