Вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту потерпел крушение на Колыме. Сколько погибших, почему упало воздушное судно, что известно о ЧП в Магаданской области?
Что известно о крушении вертолета Ми-8 на Колыме 14 марта
Ранним утром 14 марта в ряде СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-8 с вахтовиками в Магаданской области. Информацию о происшествии подтвердил губернатор региона Сергей Носов. Он уточнил, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «Дальнереченск Авиа».
«На место ЧП с вертолетом а/к „Дальнереченск Авиа“ в Северо-Эвенский округ направлены спасательная группа и медики. Они вылетели экстренными рейсами „Авиации Колымы“ для помощи и эвакуации пострадавших. Держу ситуацию на личном контроле», — написал Носов в своем Telegram-канале.
Уточняется, что вертолет разбился в районе Кварцевой горы. На борту Ми-8 было 20 человек — 17 рабочих и 3 члена экипажа. Вертолет летел по маршруту месторождение по добыче золота «Сопка Кварцевая» — Омсукчан.
Сколько человек погибло, какова причина крушения
По словам начальника поисково-спасательного отряда ГУ МЧС Павла Клочкова, погиб один человек. Пострадавшие получили серьезные травмы, они находятся в тяжелом состоянии, написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
«По предварительным данным, на борту воздушного судна, выполнявшего рейс от прииска „Кварцевый“ в Омсукчан, находились 20 человек. Из них, к сожалению, один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии», — сообщил он.
Причиной жесткой посадки вертолета стала неисправность двигателя, заявили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. По данным Telegram-канала Mash, пилоты вертолета успели сообщить диспетчерам об отказе двигателя на 13-м километре полета. Согласно информации источника, Ми-8 попал в снежный заряд, его двигатель отказал и экипажу пришлось совершить экстренную посадку.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Его ведет Хабаровский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.
Какие еще подробности крушения вертолета на Колыме известны
По данным Mash, рабочие, находившиеся на борту рухнувшего на Колыме вертолета, относятся к компании «Полиметалл». Как уточняет Telegram-канал, на днях предприятие объявило о полном закрытии сделки по продаже бизнеса.
К месту крушения в районе месторождения «Сопка Кварцевая» вылетели два Ми-8, сообщил губернатор Носов.
«Принято решение доставить в Магадан всех пассажиров для того, чтобы убедиться в том, что травм нет. Более того, подготовлены психологи, чтобы провести работу с людьми», — отметил он.
Вылетевшие для эвакуации вертолеты Ми-8 оснащены всем необходимым, чтобы помочь пострадавшим.
Представитель Росавиации Кореняко отметил, что ЧП с вертолетом авиакомпании «Дальнереченск Авиа» произошло 14 марта около 03:30 по московскому времени. На место происшествия были направлены экстренные службы. Также задействован транспорт повышенной проходимости, поскольку эвакуация людей затруднена из-за неблагоприятных погодных условий.
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