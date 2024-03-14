Крушение вертолета Ми-8 на Колыме: что известно, сколько жертв, причины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту потерпел крушение на Колыме. Сколько погибших, почему упало воздушное судно, что известно о ЧП в Магаданской области?

Что известно о крушении вертолета Ми-8 на Колыме 14 марта

Ранним утром 14 марта в ряде СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-8 с вахтовиками в Магаданской области. Информацию о происшествии подтвердил губернатор региона Сергей Носов. Он уточнил, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «Дальнереченск Авиа».

«На место ЧП с вертолетом а/к „Дальнереченск Авиа“ в Северо-Эвенский округ направлены спасательная группа и медики. Они вылетели экстренными рейсами „Авиации Колымы“ для помощи и эвакуации пострадавших. Держу ситуацию на личном контроле», — написал Носов в своем Telegram-канале.

Уточняется, что вертолет разбился в районе Кварцевой горы. На борту Ми-8 было 20 человек — 17 рабочих и 3 члена экипажа. Вертолет летел по маршруту месторождение по добыче золота «Сопка Кварцевая» — Омсукчан.

Фото: t.me/nosovlive_ru

Сколько человек погибло, какова причина крушения

По словам начальника поисково-спасательного отряда ГУ МЧС Павла Клочкова, погиб один человек. Пострадавшие получили серьезные травмы, они находятся в тяжелом состоянии, написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«По предварительным данным, на борту воздушного судна, выполнявшего рейс от прииска „Кварцевый“ в Омсукчан, находились 20 человек. Из них, к сожалению, один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии», — сообщил он.

Причиной жесткой посадки вертолета стала неисправность двигателя, заявили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. По данным Telegram-канала Mash, пилоты вертолета успели сообщить диспетчерам об отказе двигателя на 13-м километре полета. Согласно информации источника, Ми-8 попал в снежный заряд, его двигатель отказал и экипажу пришлось совершить экстренную посадку.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Его ведет Хабаровский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие еще подробности крушения вертолета на Колыме известны

По данным Mash, рабочие, находившиеся на борту рухнувшего на Колыме вертолета, относятся к компании «Полиметалл». Как уточняет Telegram-канал, на днях предприятие объявило о полном закрытии сделки по продаже бизнеса.

К месту крушения в районе месторождения «Сопка Кварцевая» вылетели два Ми-8, сообщил губернатор Носов.

«Принято решение доставить в Магадан всех пассажиров для того, чтобы убедиться в том, что травм нет. Более того, подготовлены психологи, чтобы провести работу с людьми», — отметил он.

Вылетевшие для эвакуации вертолеты Ми-8 оснащены всем необходимым, чтобы помочь пострадавшим.

Представитель Росавиации Кореняко отметил, что ЧП с вертолетом авиакомпании «Дальнереченск Авиа» произошло 14 марта около 03:30 по московскому времени. На место происшествия были направлены экстренные службы. Также задействован транспорт повышенной проходимости, поскольку эвакуация людей затруднена из-за неблагоприятных погодных условий.

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