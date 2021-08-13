Крушение российского Бе-200 в Турции попало на видео

Крушение в Турции российского пожарного самолёта Бе-200, принадлежавшего Минобороны РФ, попало на видео. Авиакатастрофа произошла 14 августа на юго-востоке республики. Момент ЧС опубликовал Telegram-канал «Подъём». Борт был арендован Анкарой для тушения лесных пожаров в стране.

По предварительным данным, экипаж состоял из восьми человек. Среди них пять граждан РФ и три гражданина Турции. По некоторой информации, все находившиеся на борту погибли , передаёт телеканал NTV.

По информации СМИ, вскоре после начала тушения связь с самолётом оборвалась. Машина была одной из тех, что боролась со стихией в провинции Мугла. По предварительным данным, Бе-200 не успел набрать необходимую высоту после забора воды и врезался в скалы.

В Минобороны РФ, наоборот, отметили , что Бе-200 потерпел крушение в Турции во время захода на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара, передаёт РИА Новости.

ВВС Турции направили самолёт и вертолёт для участия в поисково-спасательных работах в районе крушения Бе-200, заявили в Минобороны республики. В данный момент, по сообщениям турецких СМИ, спасатели прочёсывают местность в поисках тел членов экипажа. Информации о выживших пока нет.

Ранее вертолёт с туристами упал в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке. Авария произошла 12 августа. По предварительным данным, вертолёт Ми-8 аэрокомпании «Витязь-Аэро» рухнул в воду при посадке у кордона Озёрного.