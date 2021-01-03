Крупный природный пожар в Краснодарском крае локализован

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Природный пожар в Краснодарском крае, который трое суток тушат на границе Лазаревского района Сочи и соседнего Туапсе, локализован. Сотрудникам МЧС удалось взять под контроль четыре очага возгорания из шести, сообщили в экстренных службах.

По словам начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадима Снегирёва, к 17 часам 3 января открытый огонь был ликвидирован на всей территории возгорания.

На месте работают порядка 250 человек и более 50 единиц техники. Кроме того, вертолётом МЧС было совершено 24 сброса воды, это более 60 тонн.

В общей сложности огонь охватил более тысячи квадратных метров.

После ликвидации открытого горения в некоторых местах пока остаются тлеющие участки. Для их контроля на ночь оставлены посты из числа специалистов лесопожарной охраны и противопожарной службы МЧС.

4 января объединённая группировка экстренных служб продолжит работу до полной ликвидации.

Местные власти заверили, что стихия не угрожает жилым домам, а жизнь людей вне опасности. Они заверили, что контролируют ситуацию, писал NEWS.ru.