Сотрудники МЧС в Омской области ликвидировали возгорание сухой травы и дачных построек на площади в четыре тысячи квадратных метров.
По данным ГУ МЧС по региону, пожар произошёл в деревне Половинка. В поле загорелась сухая трава, позже огонь перешёл на заброшенные дачные постройки.
Сейчас объявлена ликвидация открытого горения, — передаёт РИА Новости сообщение ведомства.
В тушении были задействованы 31 человек и девять единиц техники. Сейчас продолжается проливка территории. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовали сильный ветер и тёплая погода.