https://static.news.ru/photo/480d740c-dd57-11e9-abd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС Омск/vk.com

Сотрудники МЧС в Омской области ликвидировали возгорание сухой травы и дачных построек на площади в четыре тысячи квадратных метров.

По данным ГУ МЧС по региону, пожар произошёл в деревне Половинка. В поле загорелась сухая трава, позже огонь перешёл на заброшенные дачные постройки.

Сейчас объявлена ликвидация открытого горения, — передаёт РИА Новости сообщение ведомства.

В тушении были задействованы 31 человек и девять единиц техники. Сейчас продолжается проливка территории. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовали сильный ветер и тёплая погода.

Ранее News.ru писал о том, что возгорание на площади в тысячу квадратных метров произошло на казанской свалке.