Крупный пожар у границ нацпарка «Земля леопарда» потушили в Приморье

https://static.news.ru/photo/581f980e-172e-11eb-9529-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: leopard-land.ru/

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» потушили крупный пожар у границ заповедника в Приморье. От огня пострадало несколько тысяч гектаров земли.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог. Сотрудники целые сутки дежурили у границ парка, чтобы не допустить распространение огня. Возгорание началось у посёлка Рязановка Хасанского района, сообщает пресс-служба учреждения.

Дым от пожара дошёл до Владивостока. Сильный ветер, отсутствие дождя и сухая трава способствовали быстрому распространению пламени.

На данный момент пожар ликвидирован полностью. Справились сотрудники с огнём с помощью минерализированных полос, которые стали препятствием для пламени. В нацпарке приведена в готовность вся спецтехника, создан запас топлива на случай возгорания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что палеонтологи обнаружили в приморском нацпарке «Земля леопарда» кости животных возрастом от 10 до 51 тысячи лет. Останки были найдены в известняковой пещере Сухая, расположенной в нескольких километрах от села Барабаш.