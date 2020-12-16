Крупный пожар случился в терминале аэропорта Благовещенска

https://static.news.ru/photo/ab467f2a-e3f3-11ea-a668-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международный терминал загорелся на территории аэропорта Игнатьево в Благовещенске, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Здание во время пандемии коронавируса не эксплуатируется, внутри него не было людей, сообщает ТАСС.

Возгорание произошло в 08:30 по местному времени 17 декабря, площадь пожара составила 120 кв. м. Его тушили 26 человек из благовещенских пожарных частей и противопожарные бригады аэропорта. Локализовать огонь удалось к 09:29.

Аэропорт работает в штатном режиме, из-за пожара не было задержек авиарейсов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ночь на 15 декабря в частном пансионате в деревне Ишбулдино в Башкортостане произошёл пожар, жертвами которого стали 11 человек. Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнём. Известно, что пансионат не имел официального разрешения на постоянное проживание там людей. Возбуждено два уголовных дела.