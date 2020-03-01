Коровник загорелся на ферме в населённом пункте Нижнесикиязово в Башкирии. К моменту прибытия пожарных на площади 1,8 тысячи кв. м полыхала кровля.
Погибших и пострадавших нет, работники успели вывести на улицу всех животных,
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар произошёл на складе овощебазы в Московской области. Площадь возгорания составляла 7,2 тысячи квадратных метров. Огонь вспыхнул в здании, расположенном в деревне Софьино Наро-Фоминского района. Пожару был присвоен второй номер сложности. В борьбе с огнём задействовали более 70 человек и 20 единиц техники.
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