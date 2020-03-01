Фото: CPOIS Kelvin Hockey/ZUMAPRESS.com

Пассажирский микроавтобус с чувашскими номерами и фура с номерами Мордовии столкнулись на трассе М-7 во Владимирской области. В результате один человек погиб, 16 пострадали, пишет ТАСС.

Пассажирский микроавтобус с чувашскими номерами и фура с номерами Мордовии столкнулись на трассе М-7 во Владимирской области. В результате один человек погиб, 16 пострадали, пишет ТАСС. ДТП произошло в городе...